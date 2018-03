Buxtehude : Kulturforum am Hafen |

bo. Buxtehude. Ein Wiedersehen mit Klassikern der Filmgeschichte gibt es im "Montagskino" im Buxtehuder Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1. Am 5. März läuft um 20 Uhr "Das Mädchen Rosemarie". In dem sozialkritischen Film von 1958 lebt die aus ärmlichen Verhältnissen stammende Rosemarie Nitribitt mit zwei Kleinkriminellen in einer Frankfurter Souterrain-Wohnung und durchstreift mit ihnen die Innenstadt. Wer möchte, kann vorher im Kulturforum speisen. Ab 18.30 Uhr wird ein Essen angeboten.

• Eintritt zum Film: 5 Euro; Anmeldung zum Essen (Kosten: 15 Euro) erforderlich unter Tel. 04161 - 502556, E-Mail info@kulturforum-hafen.de.