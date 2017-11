"Rotaract"-Aktion "Kauf ein Teil mehr" bei Marktkauf in Buxtehude

Aktion am Samstag bei "Marktkauf"



tk. Buxtehude. "Kauf ein Teil mehr" heißt es am Samstag, 11. Oktober, wieder im Marktkauf in Buxtehude an der Bahnhofstraße. Der Rotaract Club Stade-Buxtehude, das ist die Nachwuchsorganisation der Rotarier, ruft dazu auf, haltbare Lebensmittel oder Hygieneartikel zu kaufen und am Ende der Kassenzone zu spenden. Alle Waren gehen an die Buxtehuder Tafel. Von 8 bis 17 Uhr werden die Spenden entgegengenommen.



Bereits zum elften Mal findet diese Aktion des Rotaract Clubs statt. Benötigt werden vor allem Nudeln, Konserven, Mehl, Zucker, Kaffee aber auch Zahnbürsten- und pasta, Shampoo, Duschgel und kleine Naschereien.



Menschen zwischen 18 und 30 Jahren, die Interesse an Rotaract haben, können sich per Mail an stade-buxtehude@rotaract.de melden.