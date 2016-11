"Rotes Tuch": Konzert mit Manfred Maurenbrecher in Buxtehude

bo. Buxtehude. Der Liedermacher Manfred Maurenbrecher kommt am Samstag, 26. November, nach Buxtehude. Im Theater im Hinterhof, Hauptstraße 34, stellt er um 20 Uhr sein preisgekröntes neues Album "Rotes Tuch" vor.In seinen Liedern fasst Maurenbrecher politische und sozialkritische Themen wie die Ukraine-Krise, prekäre Arbeitsverhältnisse oder gewaltbereite Jungen aus gutem Elternhaus an. Erzählende Stücke, die durch ihre Texte und Atmosphäre beeindrucken, wechseln mit Liedern im klassischen Sinn. Maurenbrecher ist aber nicht nur ein hervorragender Songschreiber und Sänger, sondern auch ein virtuoser Mann am Klavier. Für das Album "Rotes Tuch" erhielt der Künstler in diesem Jahr den Preis der Deutschen Schallplattenkritik.• Eintritt: 12 Euro; www.theaterimhinterhof.de