Sakrale Marienmusik mit Monteverdi-Konzert in der Buxtehuder St. Petri-Kirche

bo. Buxtehude. Die "Marienmusik" rückt eine Veranstaltungsreihe der St. Petri-Kirche Buxtehude in den Mittelpunkt. In der sakralen Musik spielt Maria eine große Rolle. In zahllosen Kompositionen durch alle Epochen hindurch sind die Worte oder Gebete der Mutter Jesu vertont worden.

In "Wort und Musik" geht es am Samstag, 2. Juni, 18 Uhr um ein Gebet an Maria. Den Abend gestalten der Frauenchor des Kammerchores des Kirchenkreises Buxtehude, Annegret Schönbeck (Sopran), Susanne Peuker (Laute) und Pastor Michael Glawion.

Höhepunkt der Reihe ist die Aufführung der "Marienvesper" von Claudio Monteverdi am Sonntag, 17. Juni, um 18 Uhr. Die "Marienvesper" von 1610 ist ein prachtvolles Werk mit großer theatralischer Wirkung. Sie gilt als bahnbrechendes und modernes Werk voller Kontraste und neuartiger Effekte. Der Kammerchor des Kirchenkreises lässt mit der vier- bis zehnstimmigen Chorpartie die Vertonungen der Psalmen erklingen. Weitere Ausführende sind das Barockorchester "Concerto Farinelli", Ute Engelke und Annegret Schönbeck (Sopran), Franz Vitzthum (Altus), Andreas Post und Nils Giebelhausen (Tenor) sowie Raimonds Spogis und Florian Günther (Bass). Die Leitung hat Kreiskantorin Sybille Groß. Bereits am Donnerstag, 31. Mai, führen Sybille Groß und Michael Glawion um 19.30 Uhr unter dem Titel "Revolutionär und Genie - Claudio Monteverdi und seine Marienvesper" in das Werk ein.

• Der Eintritt zur "Marienvesper" kostet zwischen 11 und 29 Euro. Die anderen Veranstaltungen sind frei. Kartenvorverkauf im Musik Markt Buxtehude; Kartentelefon bis Donnerstag, 12. Juni, Dienstag 10-12 Uhr, Donnerstag, Freitag 10-12 Uhr und 18-19 Uhr Tel. 01578 - 9674172; Reservierung per E-Mail: hapegross@gmx.de; Abendkasse ab 17 Uhr.