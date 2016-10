Schauspiel "Bette & Joan" auf der Halepaghen-Bühne Buxtehude

bo. Buxtehude. In dem Schauspiel "Bette & Joan" sind Desirée Nick und Manon Straché am Mittwoch, 2. November, um 20 Uhr auf der Halepaghen-Bühne in Buxtehude, Konopkastraße 5, zu sehen.

Anton Burge lässt in seinem Theaterstück die beiden legendären Hollywood-Stars Bette Davis (Straché) und Joan Crawford (Nick) aufeinandertreffen. Bei den Dreharbeiten 1962 zum Film "Was geschah wirklich mit Baby Jane?" liefern sich die beiden Rivalinnen einen erbitterten Kampf. Beide Diven befinden sich am Tiefpunkt ihrer Karriere und erhoffen sich mit dem Film ein Comeback. Hinter dem heftigen Schlagabtausch lernen die Zuschauer die beiden Oscar-Preisträgerinnen als sensible Frauen mit Unsicherheiten und Schwächen kennen.

• Karten ab 14,50 Euro gibt es im Servicecenter Kultur & Tourismus im historischen Rathaus, Breite Str. 2, in Buxtehude, Tel. 04161 - 501-2323. Veranstalter ist das Kulturbüro Buxtehude.