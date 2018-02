Buxtehude : Freie evangelische Gemeinde |

bo. Buxtehude. Das "Theater zum Einsteigen - TZE" führt am Samstag, 24. Februar, um 19.30 Uhr das Stück "Des Himmels General" in der Freien evangelischen Gemeinde in Buxtehude, Apensener Str. 87, auf. Das Drama will verschüttete Sehnsüchte ans Licht bringen und Möglichkeit geben, Frieden zu finden:

Pastor Ted Ruland, wegen seiner klaren Worte "General" genannt, hat nach einem schweren Unfall den geistigen Stand eines Kindes. Ein Therapeut soll aus ihm wieder den redegewandten Pastor machen, der er einst war.

In dem christlichen Schauspielprojekt wirken Laiendarsteller aus der Region mit.

• Eintritt frei.