Schauspiel "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" mit Leslie Malton in Buxtehude

bo. Buxtehude. "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" Diese Frage wirft das Schauspiel am Mittwoch, 26. Oktober, um 20 Uhr auf der Halepaghen-Bühne in Buxtehude, Konopkastraße 5, auf. In den Hauptrollen des Theaterklassikers von Edward Albee, der 1966 mit Elizabeth Taylor und Richard Burton verfilmt wurde, sind Leslie Malton und Felix von Manteuffel zu sehen.

Zum Inhalt: George und Martha sind seit mehr als zwanzig Jahren miteinander verheiratet und strahlender Mittelpunkt der Gesellschaft. Sie sind aber auch austrainierte Veteranen auf dem ehelichen Schlachtfeld. Sie kämpfen mit Demütigung, Sarkasmus, Provokation, intellektuellen Bösartigkeiten und den Emotionen einer großen Liebe gegeneinander. Nach einer Party haben sie ein junges Paar zu sich eingeladen, schließlich machen die Ehegefechte vor Publikum mehr Spaß.

• Karten ab 14,50 Euro (ermäßigt: ab 7,25 Euro) gibt es im Servicecenter Kultur & Tourismus im historischen Rathaus, Breite Str. 2, in Buxtehude, Tel. 04161 - 501-2323. Veranstalter ist das Kulturbüro Buxtehude.