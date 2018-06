Schiffe gucken mit dem Kapitän: Führungen auf der Kapitänsbrücke Grünendeich

bo. Grünendeich. Auf der Kapitänsbrücke im Haus der Maritimen Landschaft Unterelbe in Grünendeich, Kirchenstieg 30, finden immer sonntags Führungen statt.

Die beiden Kapitäne a. D. Klaus-Dieter Giese und Joachim Brill geben auf der Ausbildungsbrücke der ehemaligen Seefahrtschule jeweils um 11 und 14 Uhr Einblick in die Geschichte der Navigation und erklären nautische Geräte wie Kompasse und den Sextanten.

Die Kapitäne erläutern, wie die traditionelle Navigation mit Seekarten und Funkpeilern funktioniert. Ihr umfangreiches Wissen und Erfahrungen als Seefahrer versprechen einen lehrreichen und kurzweiligen Törn über die Brücke. Bei schönem Wetter genießen die Besucher vom Deck vor der Brücke im obersten Stockwerk einen Panoramablick auf die Elbe.

Die Führungen dauern etwa eine Stunde und finden bis Oktober regelmäßig sonntags statt.

• Gebühr: 2,50 Euro; Gruppen bis max. zehn Personen zahlen 30 Euro und melden sich unter Tel. 04142 - 889410, E-Mail info@maritime-elbe.de an. Diese Führungen sind ganzjährlich möglich.