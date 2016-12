Schnupper-Tanzkursus des Tanzclubs Blau-Weiß Auetal in Hedendorf

bo. Buxtehude-Hedendorf. Wer gute Vorsätze im neuen Jahr gleich umsetzen und Bewegung mit Geselligkeit verbinden möchte, ist beim Schnupper-Tanzkursus des Tanzclubs Blau-Weiß Auetal richtig. Der Verein bietet ab Dienstag, 17. Januar, im Landhotel "Zur Eiche" in Hedendorf, Harsefelder Str. 64, einen Kursus mit zehn Abenden an. Jeweils dienstags von 18.30 bis 20 Uhr werden Schritte in Standard- und Lateintänzen vermittelt.Tanzen ist die ideale Möglichkeit, etwas für die Fitness zu tun, Zeit mit dem Partner zu verbringen und neue Leute kennenzulernen. Für alle, die Gefallen am Tanzen finden, bietet der Verein Tanzkreise für Anfänger und Fortgeschrittene an.Wer sich vorab erkundigen möchte, kommt am Sonntag, 15. Januar, zum Info-Nachmittag. Der Verein stellt im Landhotel "Zur Eiche" von 13.30 bis 16.30 Uhr sein vielseitiges Programm vor. Dazu gehören neben Gesellschaftstanz auch Turniertanz und Line Dance.• Gebühr für den Tanzkursus: 50 Euro pro Person; Anmeldung bei Günter Harms, Tel. 04141 - 809301, oder Georg Schöning, Tel. 04108 - 8761; www.tanzclub-blau-weiss-auetal.de