"Seepferdchen und Flugfische": Dada-Live-Hörspiel im Buxtehuder Kulturforum

bo. Buxtehude. Mit dem Live-Hörspiel "Seepferdchen und Flugfische" werden am Freitag, 30. September, um 20 Uhr im Buxtehuder Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, "100 Jahre Dadaismus" gefeiert. Sprecher Reinhard Lippert und Hans Schüttler (Klavier, Elektronik) sowie drei weitere Jazz-Musiker entführen die Zuschauer mit Texten von Hugo Ball, expressionistischen Sounds, Show, Nonsens und Anarchie in den Dada-Kosmos.Der Dichter Hugo Ball war vor 100 Jahren in Zürich einer der Mitbegründer des "Cabaret Voltaire" und des Dadaismus. Gesellschaftskritische Künstler und Friedensaktivisten schlossen sich der Bewegung an, die für Freiheit, Unabhängigkeit und surreale Kunst plädiert.• Eintritt: 15 Euro; www.kulturforum-hafen.de