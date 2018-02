Skiffle-Comedy-Konzert im Buxtehuder Kulturforum

Buxtehude : Kulturforum am Hafen |

bo. Buxtehude. Ihre schräge Bühnenshow erinnert ein wenig an "Monty Python": Das "London Philharmonic Skiffle Orchestra", eine der erfolgreichsten Skiffle-Comedy-Bands Europas, kommt am Donnerstag, 22. Februar, nach Buxtehude. Im Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, zündet das Quartett um 20 Uhr ein musikalisches Feuerwerk mit viel britischem Humor.

Die vier zirkuserfahrenen (Roncalli, Barum) Vollblutmusiker spielen Skiffle auf höchstem Niveau. In ihrer Show setzen sie eigenwillige Instrumenten-Schöpfungen ein, die bekannte Stücke von Mozart und Elvis Presley ganz neu und ungewöhnlich klingen lassen. Blitzschnell wechseln sie die Kostüme und sorgen mit Comedy-Einlagen für Spaß und Unterhaltung.

Die Band ist nicht zum ersten Mal in Buxtehude. Nach zwei ausverkauften Konzerten möchten die Musiker das Publikum erneut begeistern.

• Eintritt: 14 Euro.