"Sofakonzert" mit Titus Waldenfels, Lucie Cerveny und Guido Jäger in Buxtehude

Buxtehude : Malerschule |

Titus Waldenfels zu Gast in Buxtehude



bo. Buxtehude. Der Buxtehuder Pianistin Lucie Cerveny ist es gelungen, mit Titus Waldenfels einen international bekannten Musiker für einen Auftritt in die Estestadt holen. Zusammen mit dem Kontrabassisten Guido Jäger geben Cerveny und der Multiinstrumentalist Waldenfels am Freitag, 19. Januar, um 20 Uhr ein "Sofakonzert" in der ehemaligen Malerschule, Hafenbrücke 1.

Cerveny und Waldenfels kennen sich seit vielen Jahren und haben in der Zeit, als Cerveny noch in Franken lebte, mehrere gemeinsame Konzerte gegeben. Auf dem Programm stehen tschechische, Country- und Eigenkompositionen von Cerveny und Waldenfels.

Waldenfels spielt als One-Man-Band Western Swing, Blues und Exotika mit Gitarre, Geige, Steel Guitar, Banjo und Foot Bass. Seit 25 Jahren ist der Münchener im Musikgeschäft. Er machte u. a. Musik für Theaterproduktionen und etablierte sich in einem mehrmonatigen USA-Aufenthalt im vergangenen Jahr als Musiker in Texas.