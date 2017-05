Sommerkonzerte 2017 des Jugend-Sinfonie-Orchesters Buxtehude

bo. Buxtehude. Das Jugend-Sinfonie-Orchester Buxtehude lädt zu zwei Sommerkonzerten ein: Am Freitag und Samstag, 9. und 10. Juni, möchten die jungen Musiker jeweils um 20 Uhr das Publikum auf der Halepaghen-Bühne, Konopkastraße 5, mit ihrem Können beeindrucken. Die Leitung hat Andreas Désor.Das Konzertprogramm spannt einen weiten Bogen von der "Akademischen Festouvertüre" von Johannes Brahms über die Carmen-Suiten von Georges Bizet bis hin zu dem Konzert für Kontrabass und Streichorchester von Lars-Erik Larsson. Solistin am Kontrabass ist Julia Vötig. Die gebürtige Buxtehuderin ist langjähriges Orchestermitglied und studiert Kontrabass an der Musikhochschule in Lübeck.• Eintritt: 15 Euro (ermäßigt 5 Euro); Kartenvorverkauf im Servicecenter Kultur & Tourismus im Rathaus Buxtehude, Breite Str. 2, Tel. 04161 - 5012323 und auf www.jso-b.de . An der Abendkasse gibt es eventuell nur noch Restkarten.Bei dem Probenwochenende in Lauenburg hat das Orchester übrigens eine Flaschenpost mit zwei Freikarten auf die Reise geschickt. Also Augen auf beim nächsten Spaziergang an der Elbe.