Soroptimist Club Buxtehude: Mit Geschenkpapier anderen helfen

Diese Idee kam sehr gut an: Der Soroptimist Club Buxtehude hatte jüngst beim verkaufsoffenen Sonntag ein eigens entworfenes Geschenkpapier mit den Has'- und Igelfiguren, die in der Stadt stehen, verkauft. Den Clubmitgliedern wurde die Bögen förmlich aus der Hand gerissen. Da fiel der Entschluss leicht, die Aktion fortzusetzen.Am dritten Adventswochenende wird der Serviceclub einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt "Wintermächen" in der Altstadt haben. Außerdem ist das Geschenkpapier in folgenden Geschäften erhältlich: Buch & Papier von Stackmann, "Bunte Kinderkiste", Buchhandlung "Schwarz auf Weiß", "Sie - Dessous und mehr", Berufsbekleidung Martin und in Ottensen in der Konditorei Brinkshoff.Ein Bogen kostet 2 Euro, drei Bögen 5 Euro. Mit dem Erlös finanzieren die Soroptimisten unter anderem Außenspielgeräte in Buxtehuder Flüchtlingsunterkünften, Kurse für Kinder aus benachteiligten Familien, den Verein "Himmelblau" und das Kinderhospiz "Löwenherz".