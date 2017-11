Soul- und Funk-Party mit "Diazpora" im Buxtehuder Kulturforum

Buxtehude : Kulturforum am Hafen |

bo. Buxtehude. Die Soul- und Funkband "Diazpora" kommt am Samstag, 11. November, nach Buxtehude. Im Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, lockt die neunköpfige Combo aus Hamburg mit großer Spielfreude, viel Energie und kreativen Songs die Besucher um 21 Uhr auf die Tanzfläche.

Der Sound ist ein Mix aus Funk, Soul, Jazz und Hip Hop. Elemente aus Soul und Funk der 1960er und 1970er Jahre treffen auf modernes Songwriting. Explosive Dancefloor-Musik mit treibenden Grooves und messerscharfen Bläsersätzen machen die Band um Sänger Axel Feige aus. Aber auch soulige und psychedelische Momente finden ihren Platz in den Arrangements der Band. "Diazpora" ist in kleinen Clubs ebenso zu Hause wie auf großen Festival-Bühnen (Mojo Club Hamburg, Elbjazz Festival).

Die DJs Michi Machine und Larry The Legend ergänzen die Live-Musik mit schlagerfreien, partytauglichen Songs vom Plattenteller.

• Eintritt: 10 Euro; Einlass ab 20 Uhr.