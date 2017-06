Sperrung der Kreuzung Altländer Straße/Poststraße in Buxtehude

Buxtehude : Kreuzung Altländer Straße/Poststraße |

bo. Buxtehude. In Buxtehude wird auf der Kreuzung Altländer Straße/Poststraße die Fahrbahn saniert. Aus diesem Grund wird der Kreuzungsbereich von Montag bis Mittwoch, 26. bis 28. Juni, in Richtung Gartenstraße und von Donnerstag bis Dienstag, 29. Juni bis 4. Juli, in Richtung Poststraße und Carl-Herrmann-Richter-Straße voll gesperrt. Der Verkehr wird jeweils umgeleitet. Für zusätzliche Verkehrseinschränkung sorgt in der zweiten Phase der Umleitung die halbseitige Sperrung der Brüningstraße.

Während der Bauarbeiten werden auch die Bushaltestellen verlegt. KVG-Fahrgäste werden gebeten, die veränderten Haltestellen im Areal Hastedtstraße/Gartenstraße zu nutzen.