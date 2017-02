bo. Buxtehude. "Stadt Land Fluss - unterwegs entlang der Este" heißt die Film-Matinee am Sonntag, 12. Februar, um 11 Uhr im Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, in Buxtehude. Drei Jahre lang war Werner Schmidt mit der Kamera unterwegs, um die Schönheit des Estetals einzufangen. Die 60 Kilometer lange Strecke bereiste der Apensener Filmemacher mit Paddelboot, Fahrrad und zu Fuß. Er zeigt die Landschaften und Sehenswürdigkeiten zwischen Bötersheim und Cranz und lässt Einheimische zu Wort kommen.Eine weitere Vorführung ist am Sonntag, 9. April, geplant.• Eintritt: 5 Euro; www.kulturforum-hafen.de