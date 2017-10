Buxtehude : Kulturforum am Hafen |

bo. Buxtehude. Die "Kaktusblüte" gibt am Freitag, 20. Oktober, um 20 Uhr ein Konzert im Buxtehuder Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1. Die Gruppe verdankt ihren Namen dem Evergreen "Mein kleiner grüner Kaktus": Seit 1996 machen Heidi Evans, Madeleine Yeoh und Christa Ehlers gemeinsam Musik. Ihr Markenzeichen ist der dreistimmige Harmoniegesang.

Die drei Musikerinnen singen alles, was Spaß macht und gut klingt. Das Repertoire umfasst schottische Balladen, karibische Klänge, Country-Songs, Oldies, französische Chansons, plattdeutsche Weisen, Lieder aus den 1920er Jahren und selbst geschriebene Titel, in denen Alltagsthemen ironisch verarbeitet werden.

Hans-Georg von der Reith (Gitarre) und Matthias Zeißig (Kontrabass) begleiten die drei Sängerinnen. Karl-Heinz Ehlers moderiert das Konzert mit kleinen Anekdoten.

• Eintritt: 12 Euro.