Straßensperrung Heitmannshausen am Montag, 7. November

Buxtehude : Heitmannshausen |

bo. Buxtehude-Neukloster/Heitmannshausen. Nachdem die beschädigten Container in der Flüchtlingsunterkunft am P&R-Parkplatz in Neukloster abgebaut wurden, werden dort jetzt die neuen Wohncontainer aufgestellt. Dafür wird die Straße Heitmannshausen am Dienstag, 8. November für den Verkehr gesperrt. Die Sperrung erstreckt sich von der Einmündung Jorker Straße/Heitmannshausen bis zur Höhe des Bahnübergangs Grüner Wald.

Der Linienbusverkehr darf den abgesperrten Bereich passieren und die Zufahrt zum P&R-Parkplatz ist von der Jorker Straße aus frei.