Südamerikanische Rhythmen mit Gitarre und Balalaika in Buxtehude

bo. Buxtehude. "Agua e Vinho" heißt das Konzert mit südamerikanischen Rhythmen am Freitag, 16. Dezember, um 20 Uhr im Theater im Hinterhof in Buxtehude, Hauptstraße 34. Bei "Wasser und Wein" - so der Konzerttitel auf Deutsch - verschmelzen die Klänge von Gitarre und Balalaika zu einer exotischen Musik. Der Gitarrist Angel Garcia Arnés tritt mit dem russischen Balalaika-Virtuosen Alexander Paperny als Duo-Partner auf. Gemeinsam spielen sie argentinischen Tango und brasilianische Samba, eine für die Balalaika eher ungewöhnliche Stilrichtung, doch Paperny fühlt sich in der lateinamerikanischen Musik ebenso zuhause wie in der russischen.• Eintritt: 12 Euro; www.theaterimhinterhof.de