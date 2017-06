Tag der offenen Tür bei der "Ronda Iberoamericana" in Buxtehude

bo. Buxtehude. Zum Tag der offenen Tür lädt die "Ronda Iberoamericana" am Sonntag, 18. Juni, in Buxtehude ein. Der Kulturverein präsentiert sich ab 15 Uhr in der "Hohenluft", Stader Str. 15. Das Programm ist zweisprachig auf Spanisch und Deutsch:Um 15.30 Uhr stellen Ana Reig-Matthies und Iyamide Mahdi den Stader Verein ZinKKo (Zentrum für interkulturelle Kommunikation und Kompetenz) und sein Bildungsprojekt von Migranten für Migranten vor. Mit traditionellen spanischen und lateinamerikanischen Liedern unterhalten Magdalena Toborg und ihr Chor um 16 Uhr. Paola Brandt liest für Kinder und Erwachsene um 16.30 Uhr das Märchen von "Rotkäppchen". Lateinamerikanische Lieder singt Victor Hugo Leyton um 17 Uhr. Außerdem informiert die Ronda in einem Film über ihre kulturellen Aktivitäten.Der Verein wurde 1986 gegründet und setzt sich für die Förderung und Pflege der iberoamerikanischen Kultur und Sprache in Buxtehude und Umgebung ein.• Eintritt frei; www.ronda-iberoamericana.de