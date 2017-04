Tanz in den Mai: Tom Glagow legt Musik im Kulturforum Buxtehude auf

bo. Buxtehude. Prominenter Besuch zum Tanz in den Mai in Buxtehude: Musikexperte Tom Glagow kommt für eine Nacht aus München in seine alte Heimat an der Este, um im Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, eine "Tanzbar" zu beschallen. Ab 19 Uhr legt er Musik auf, will sich aber nicht auf eine Richtung festlegen, sondern sich von den Gästen inspirieren lassen. Es wird "auf jeden Fall sehr tanzbar und funky", verspricht Glagow.Glagow, 1961 in Buxtehude geboren, war mit 16 Jahren schon DJ im Nindorfer "Haus Nr. 1" und legte später in namhaften Clubs in ganz Norddeutschland Musik auf. Er ist Bassist, Radiomoderator, Musikproduzent und -verleger. Als Experte gehört er zur Jury des "Echo Jazz" und des australischen "Bell Music Award" in Melbourne. Außerdem ist er "Voting Member" des "Grammy".• Eintritt: 7 Euro; www.kulturforum-hafen.de