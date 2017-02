bo. Buxtehude. In eine ganz eigene Welt voller abgründiger Komik entführt "Familie Flöz" das Publikum in ihrem "Teatro Delusio" am Mittwoch, 8. Februar, um 20 Uhr auf der Halepaghen-Bühne in Buxtehude, Konopkastraße 5. Mithilfe raffinierter Kostüme, Masken und schneller Verwandlungen erwecken drei Darsteller nur mit Mimik und Gestik ein komplettes Theater mit 29 Figuren zum Leben:Während im Rampenlicht strahlende Theaterszenen mit wildem Degengefecht, kaltblütiger Kabale und leidenschaftlicher Liebe dargeboten werden, fristen die Bühnenarbeiter Bob, Bernd und Ivan ihr Dasein hinter den Kulissen. Jeder der drei hat sein persönliches Schicksal zu tragen und kämpft um sein Glück.• Karten ab 14,50 Euro gibt es im Servicecenter Kultur & Tourismus im historischen Rathaus, Breite Str. 2, Tel. 04161 - 5012323. Veranstalter ist das Kulturbüro Buxtehude; www.floez.net