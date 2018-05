"Tiere der Bibel": Ausstellung der Buxtehuder St. Petri-Kirche

. "Tiere in der Bibel" heißt eine Ausstellung mit Rahmenprogramm, die am Freitag, 1. Juni, um 18 Uhr in der St. Petri-Kirche eröffnet wird. Die Bilder biblischer Tiere wird der Künstler Rüdiger Pfeffer persönlich erklären. Er stellt großformatige Werke in der Kirche aus.Am Samstag, 9. Juni, gibt Pfeffer ein Seminar für Kinder und Erwachsene. Motto: "Tierisch einfach: Tiere der Bibel zeichnen lernen" Der Kursus für Kinder beginnt um 14 Uhr, der für Erwachsene um 17 Uhr. Materialkosten: 5 Euro.Am Samstag, 16. Juni, führt ein Tagesausflug in Hagenbecks Tierpark und am Sonntag, 17. Juni, beschäftigt sich der Familiengottesdienst um 10 Uhr mit den Tieren der Bibel.Am Freitag, 22. Juni, beginnt um 18 Uhr eine Führung durch die Ausstellung und ab 20 Uhr gibt es den Vortrag "Tierisch spannend! Die Bedeutung der Tiere in der Bibel".Die Ausstellung ist bis zum 30. Juni zu sehen. Anmeldungen für die Veranstaltungen im Kirchenbüro ( 04161 - 559370 oder per E-Mail kirchenbuero@st-petri-buxtehude.de