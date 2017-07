Traditionen Europas: Volksmusikalisches Konzert mit der "Hofmarkmusik" in Buxtehude

Mit Volksmusik aus Süddeutschland ist die "Hofmarkmusik" am Samstag, 5. August, zu Gast in Buxtehude. Das fünfköpfige Ensemble spielt um 18.30 Uhr im Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, überlieferte Tanzboden- und Wirtshauslieder in bester schwäbisch-bairischer Tradition, arrangiert für Klarinette, Geige, Harfe, diatonisches Hackbrett und Kontrabass. Volksmusikalische Streifzüge durch Europa runden das Programm ab: ein jiddischer Freilach, eine irische Ballade, ein schwedischer Walzer, ein ukrainische Kolomeyke oder ein griechischer Syrtos sorgen für ein multikulturelles Hörerlebnis. Pfiffige Arrangements und solistische Improvisationen verleihen der Musik eine besondere Würze.Die ehemalige Hofmark Gempfing, ein kleines Dorf in Nordschwaben, ist Namensgeber für die "Hofmarkmusik". Hier wurde die Gruppe gegründet und probt regelmäßig.Eintritt: 13 Euro; www.kulturforum-hafen.de