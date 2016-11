Ü30-Party mit "Rock Department" und zwei DJs im Buxtehuder Kulturforum

bo. Buxtehude. Eine Ü30-Party mit Live-Musik steigt am Samstag, 12. November, um 21 Uhr im Buxtehuder Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1. Das sechsköpfige "Rock Department" sorgt mit Rockhymnen und Balladen von "Bon Jovi", "Van Halen" und Robbie Williams sowie beinharten Klassikern von "AC/DC" und "Deep Purple" für Party-Feeling. Die im Großraum Hamburg erfolgreiche Band covert mit viel Leidenschaft und handwerklich hohem Niveau die großen Rock-Hits. Mit dem richtigen Dancefloor-Mix vom Plattenteller ergänzen die DJs Larry the Legend und Michi Machine das Konzert.• Eintritt: 10 Euro; www.rock-department.de