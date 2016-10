bo. Buxtehude. Die Buxtehuder Lyrikerin Ute Latendorf stellt am Sonntag, 23. Oktober, um 11 Uhr im Kulturforum am Hafen in Buxtehude, Hafenbrücke 1, ihr Buch "Heimat. Flucht. Vertreibung. Abschied und Neubeginn" vor. Sie lässt darin ehemalige Flüchtlinge, die am Ende des Zweiten Weltkrieges aus Ost- und Westpreußen, aus Pommern und dem Baltikum in die Region Buxtehude kamen, ihre Lebensgeschichte erzählen. Die Berichte spiegeln die Schrecken des Krieges wider.Sönke Martensen (Klavier), Peter Schulze (Gitarre) und Rudolph Abrams (Gesang) umrahmen die Buchvorstellung musikalisch. Es werden vertonte Gedichte und bekannte Antikriegsgedichte vorgetragen.• Eintritt: frei; www.utelatendorf.de