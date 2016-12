Buxtehude : Kulturforum am Hafen |

bo. Buxtehude. Auf eine Reise in die Vergangenheit nimmt der Film "Vergangen, vergessen, vorüber" die Zuschauer am Sonntag, 8. Januar, in Buxtehude mit. Das Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, zeigt um 11 Uhr historische Aufnahmen seit den 1980er Jahren aus Buxtehude um Umgebung aus dem Archiv von Werner Schmidt. Das Filmmaterial wurde aufgearbeitet und digitalisiert. Der passionierte Hobbyfilmer dokumentierte das Geschehen zu verschiedenen Anlässen, u. a. die Sprengung des Birkel-Schornsteins, Abrisse des "Flethenkiekers" und "Delmer Hofes", 200-Jahr-Feier der "Walhalla", Treibjagd, Vatertagstour, Pfingstmarktbegehung und vieles mehr.

Der Film wird ein weiteres Mal am Sonntag, 26. Februar, um 11 Uhr gezeigt.

• Eintritt: 5 Euro.