"VielSaitig": Konzert für Balalaika und Gitarre in Buxtehude

Buxtehude : Theater im Hinterhof |

bo. Buxtehude. Kaum ein Musikinstrument schreitet so selbstverständlich und unbekümmert über die stilistischen Grenzen hinweg wie die Balalaika. Ob Folk, Jazz, Latino oder Klassik, in den Händen eines erstklassigen Musikers begeistert die aus Russland stammende dreisaitige Laute mit dem markanten dreieckigem Aussehen die Zuhörer.

"VielSaitig" ist nicht nur der Titel, sondern auch das Programm des Konzerts mit dem Hamburger Balalaika-Virtuosen Alexander Paperny und dem Karlsruher Gitarristen Pavel Khlopovskiy am Freitag, 26. Januar, um 20 Uhr im Theater im Hinterhof in Buxtehude, Hauptstraße 34.

Das Duo präsentiert ein vielfältiges Repertoire im Grenzgang zwischen verschiedenen Musikgattungen. Beide Instrumente ergänzen sich klanglich optimal: Durch die einfühlsame Gitarren-Begleitung entfaltet die Balalaika ihren ganzen Charme. Die Besucher erwartet ein Konzert der Extraklasse: virtuos, unterhaltsam und originell.

• Eintritt: 13 Euro.