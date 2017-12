Virtuosen auf Reise: Italienische Barockmusik im Buxtehuder Ratssaal

Buxtehude : Ratssaal im Rathaus |

bo. Buxtehude. "La dolce vita" kommt mit dem Neujahrskonzert nach Buxtehude. Unter dem Titel "Italienische Virtuosen auf Reisen" präsentiert das "Music Playground"-Ensemble am Sonntag, 7. Januar, um 17 Uhr im Ratssaal des historischen Rathauses, Breite Straße 2, italienische Barockmusik.

Mit Blockflöte, Cembalo und Laute spielen Martina Bley, Jörg Jacobi und Susanne Peuker populäre Musik der damaligen Epoche.

Italienische Barockmusik begeisterte damals wie heute die Menschen in ganz Europa. Italiens Komponisten gingen zu jener auf Reisen und mit ihnen ihre leidenschaftliche Musik: Giuseppe Sammartini war gefeierter Oboist in Händels Opernorchester in London. Antonio Vivaldi wurde in Wien gefeiert und Arcangelo Corellis Concerti waren Vorbild für irische Komponisten. Die musikalische Globalisierung begann im 17. und 18. Jahrhundert.

Das detaillierte Programm erhalten Konzertbesucher beim Einlass. Veranstalter ist das Kulturbüro der Hansestadt Buxtehude.

• Der Eintritt kostet auf allen Plätzen 20 Euro (ermäßigt 10 Euro). Karten im Vorverkauf gibt es im Servicecenter Kultur & Tourismus im Rathaus, Tel. 04161 - 5012345, E-Mail kulturbuero@stadt.buxtehude.de.