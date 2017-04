"Viva La Funny": Comedy-Show ohne viele Worte mit Detlef Winterberg in Buxtehude

bo. Buxtehude. Er ist ein Entertainer, der nicht viele Wort braucht, um sein Publikum zu begeistern: Mit seiner nonverbalen Comedy-Show "Viva La Funny" ist Detlef Winterberg am Freitag, 28. April, um 20 Uhr zu Gast im Theater im Hinterhof, Hauptstraße 34, in Buxtehude.Als moderner Clown verbindet Winterberg klassische Variété-Kunst mit schrägem Humor, absurder Situationskomik und absoluter Körperbeherrschung. Mit abwechslungreicher visueller Comedy versteht er sein Publikum immer wieder aufs Neue zu überraschen.Seine Karriere begann der gebürtige Berliner in den 1980er Jahren als silberner Roboter auf dem Kurfürstendamm. Es folgten Auftritte als Breakdancer bei Thomas Gottschalk, als Roboter in der Deutschen Oper Berlin, als Clown im Rockzirkus Gosh und als Comedian im "Quatsch Comedy Club".• Eintritt: 12 Euro; www.theaterimhinterhof.de