bo. Buxtehude. Die Kommunale Initiative Kino "KIK" zeigt am Donnerstag, 26. Januar, um 20 Uhr im Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, den Film "Vor der Morgenröte - Stefan Zweig in Amerika".Das Drama zeigt die letzten sechs Lebensjahre des österreichischen Schriftstellers und jüdischen Intellektuellen, der 1934 über London und New York nach Brasilien ins Exil ging und sich 1942 das Leben nahm.• Eintritt: 5 Euro; www.kulturforum-hafen.de