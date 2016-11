bo. Buxtehude. Der Heimatverein Buxtehude setzt seine Vortragsreihe über die "Lebensader Este" am Sonntag, 27. November, mit einem historischen Thema fort: Antje Ghosh berichtet um 17 Uhr im Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, über "Die Winter'sche Papierfabrik zu Altkloster - von der Papiermühle zur Papierfabrik".Die Fabrik war im 19. Jahrhundert einer der bedeutendsten Arbeitgeber der Region. Als das Unternehmen 1925 Konkurs anmeldete, ging eine mehr als 300-jährige Geschichte der Papierherstellung in Altkloster zu Ende. Der Vortrag thematisiert die Ereignisse, schildert Herstellungsprozesse und Arbeitsbedingungen.• Eintritt: 5 Euro; www.kulturforum-hafen.de