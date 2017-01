Vortrag von Robert Gahde über "Das Alte Land in historischen Karten und Plänen"

bo. Buxtehude. Ein weiterer Vortrag in der Reihe "Lebensader Este" findet am Sonntag, 15. Januar, im Buxtehuder Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, statt. Der Stader Historiker und Archivar Robert Gahde stellt um 17 Uhr "Das Alte Land in historischen Karten und Plänen" vor. Gahde präsentiert Dokumente aus dem Niedersächsischen Staatsarchiv in Stade. Die Landkarten bieten interessante und überraschende Einblicke in die Vergangenheit des Alten Landes. Sie sind zum Teil mit viel Liebe zum Detail gestaltet und geben Aufschluss über das frühere Orts- und Landschaftsbild. Die Karten stehen immer in einem historischen Zusammenhang, den man kennen muss, um die Bedeutung zu verstehen.• Eintritt: 5 Euro; www.kulturforum-hafen.de