Vorweihnachtlicher Nachmittag auf dem Schafmarktplatz in Buxtehude

bo. Buxtehude. Zum vorweihnachtlichen Nachmittag lädt der Bürgerverein Altkloster am Samstag, 26. November, auf den Schafmarktplatz, Am Eichholz, in Buxtehude ein. Von 14 bis 19 Uhr können die Besucher bei Glühwein, Kakao und Bratwurst ein musikalisches Bühnenprogramm mit dem Kinderchor "Buxtehuder Stieglitze", dem Altländer Shanty-Chor, den Buxtehuder Musikzügen und der Musikschule "A Cappella" genießen. Es gibt Marktstände und ein Kaffeezelt. Vor Ort sind die Feuerwehr mit der Jugendfeuerwehr und die "Lebenshilfe". Kinder können im nostalgischen Karussell fahren, um 15.30 Uhr den Weihnachtsmann wecken und um 17 Uhr beim Laternenumzug mitlaufen.