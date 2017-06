bo. Buxtehude. "Wahre Größe!" beweisen die "Feen in Absinth" am Samstag, 10. Juni, in Buxtehude. Das Schauspielerinnen-Quartett präsentiert um 20 Uhr im Theater im Hinterhof, Hauptstraße 34, seine neue temporeiche Comedy-Show. Die Zuschauer erwartet charmantes Kleinkunsttheater mit schmissigen Songs und Tanzeinlagen.Zum Inhalt: Für die "Feen in Absinth" bietet das Älterwerden keine Schrecken. Endlich können sie ihre gereiften Talente zur Vollendung ausleben. Ihre Lebensberatungsfirma "Wahre Größe!" läuft bestens. Alles scheint perfekt, bis eine Klage wegen Steuerhinterziehung eintrudelt. Und woher kommt plötzlich das viele Geld auf dem Firmenkonto?• Eintritt: 12 Euro; www.theaterimhinterhof.de