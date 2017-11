Weihnachtliche Chormusik mit "vocallegro" in Neukloster

Buxtehude : St. Marienkirche in Neukloster |

wd. Buxtehude-Neukloster. Weihnachtliche Chormusik und Erzählungen in der St. Marienkirche Neukloster: Zu einem stimmungsvollen Abend lädt das Männervocalensemble "vocallegro" der Hauptkirche St. Nikolai in Hamburg am Samstag, 2. Dezember, 18 Uhr, nach Neukloster ein. Karten gibt es für 7 Euro an der Abendkasse, Famlienkarten kosten 15 Euro, Schüler und Studenten zahlen 5 Euro.

