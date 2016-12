Weihnachtskonzert mit dem Gemischten Chor und Gästen in Neukloster

Buxtehude : St. Marien-Kirche Neukloster |

bo. Buxtehude-Neukloster. Drei Chöre gestalten das Weihnachtskonzert am Sonntag, 18. Dezember, um 17 Uhr in der St. Marien-Kirche an der Cuxhavener Straße in Neukloster. Der Gemischte Chor Neukloster-Hedendorf, das Pop-Ensemble "con Takt" und der Kinderchor "Klosterspatzen" haben ein vielseitiges Programm zusammengestellt. Dazu gehören traditionelle deutsche und englische Lieder ebenso wie Melodien aus den Alpen, Songs von Kinderliedermachern und Weihnachtspop wie "St. Claus Is Coming To Town". Die Chöre treten sowohl einzeln, zu zweit als auch gemeinsam auf.

• Eintritt: 5 Euro.