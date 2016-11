bo. Buxtehude-Neukloster. Ein Abend mit weihnachtlicher Chormusik und Erzählungen findet am Samstag, 26. November, in der St. Marien-Kirche in Neukloster, Cuxhavener Str. 124, statt. Das Männervocalensemble "Vocallegro" der Hamburger Hauptkirche St. Nikolai singt um 18 Uhr unter der Leitung von Arpad Christian Thuroczy. Die Texte liest Frank Fingerhuth.• Eintritt: 7 Euro (Familien 15 Euro, Schüler/Studenten 5 Euro); www.vocallegro.de