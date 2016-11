Weihnachtsmärchen "Hase - ohne Igel?! für Kinder in Buxtehude

bo. Buxtehude. "Hase - ohne Igel?!" Diese Frage stellt das Weihnachtsmärchen mit dem "Theater Orange Hamburg" am Sonntag, 4. Dezember, in Buxtehude. Im Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, führen die Schauspieler Ben Soyka und Michaela Lisa Pehlke das spannende Schauspiel mit den Buxtehuder Symbolfiguren für Kinder ab drei Jahren auf.Zum Inhalt: Kurz vor Weihnachten sitzt der Hase allein in seiner Bude. Er macht sich Sorgen, weil der Igel von seinem Wochenendbesuch bei seinen Verwandten immer noch nicht zurückgekehrt ist. Der Hase wartet und wartet, aber lange bleibt er nicht allein.Es gibt zwei weitere Vorstellungen am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Dezember, um 16 Uhr im Kulturforum. Die Aufführung wird unterstützt vom Rotary Club Buxtehude, der Stadtbibliothek Buxtehude und der Buxtehuder Märchengesellschaft.• Eintritt: 6 Euro für Kinder, 8 Euro für Erwachsene; www.kulturforum-hafen.de