Weihnachtsmarkt an der St. Nikolai-Kirche in Jork-Borstel

Jork: St. Nikolai-Kirche in Borstel |

bo. Jork-Borstel. Mit dem Familiengottesdienst um 11.30 Uhr wird der Weihnachtsmarkt am Sonntag, 27. November, in der St. Nikolai-Kirche in Borstel eröffnet. Für die musikalische Umrahmung sorgt der Kinderchor "Die Grünschnäbel". Besucher erwartet in gemütlicher Atmosphäre eine Geschenkestube mit Kunsthandwerk. Musikschüler treten um 14 Uhr unter Leitung von Michel Rausch auf. Ab 15.30 Uhr laufen im Kirchenkino Kurzfilme. Der Market endet mit der Andacht um 17 Uhr.

Der Erlös kommt dem kirchlichen Förderkreis "KiB" zum Erhalt der Pastorenstelle zugute.