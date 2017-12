Weihnachtsmusik aus der Barockzeit in der St. Paulus-Kirche Buxtehude

Konzert der St. Paulus-Kantorei in Buxtehude mit Advents- und Weihnachtsmusik



bo. Buxtehude. Mit Advents- und Weihnachtsmusik aus der Barockzeit stimmt die St. Paulus-Kantorei am Sonntag, 17. Dezember, auf die bevorstehenden Festtage ein: Das Konzert beginnt um 17 Uhr in der St. Paulus-Kirche an der Finkenstraße. Als Gesangssolisten sind Claudia Deutschmann (Sopran) und Andreas Preuß (Tenor) sowie ein Instrumental-Ensemble mit Blockflöten, Trompeten, Posaunen, Streichern und Orgel dabei. Die Leitung hat Kantorin Margarethe Funken-Lemke.

Auf dem Programm stehen die Motette "Machet die Tore weit" von Georg Philipp Telemann und "Freue dich, du Tochter Zion" von Andreas Hammerschmidt. Hauptwerk ist die Vertonung der Weihnachtsgeschichte von Johann Schelle, einem Amtsvorgänger von Bach als Leipziger Thomaskantor.

Wie in vielen Veranstaltungen zum diesjährigen Reformationsjubiläum finden sich auch in diesem Konzert Spuren von Martin Luthers reichem Liedschaffen: Zu hören sind das Adventslied "Nun komm, der Heiden Heiland" und "Vom Himmel hoch, da komm ich her".

• Eintritt: 18 Euro (ermäßigt 10 Euro).