bo. Buxtehude. In eine zuckersüße amerikanische Weihnacht tauchen "Die Feen in Absinth mit Herrengedeck" das Theater im Hinterhof in Buxtehude, Hauptstraße 34, am Samstag, 3. Dezember. Unter dem Titel "Sing Bing - It's A Marshmallow World" bietet das Quartett um 20 Uhr eine Revue mit Live-Musik, Tanz, Theater und Comedy. Dabei schöpfen die vier Künstler aus dem bunten Füllhorn amerikanischer Weihnachtsklassiker:Während draußen leise der Schnee rieselt, möchten sich die Feen Rita und Renée (Stephanie Peters, Nicole Wellbrock) und die Herrn Lukas und Johannes (Joachim Quirin, Stefan Waldow) im Club "Sing Bing" ihrer Bewunderung für Bing Crosby hingeben. Doch nach einer kontroversen Lektüre über den Star beginnen die vier zu diskutieren, wen man verehren darf und wen nicht und was überhaupt den Geist von Weihnachten ausmacht.• Eintritt: 12 Euro; www.theaterimhinterhof.de