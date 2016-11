bo. Buxtehude. "Mary Christmas - in 80 Takten um die Welt" heißt die Weihnachtsshow mit Monika Kreikenbohm am Freitag und Samstag, 2. und 3. Dezember, um 20 Uhr im Buxtehuder Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1. Die Buxtehuder Sängerin zeigt in ihrer Revue das Fest der Feste von der heiteren Seite.Monika Kreikenbohm begibt sich mit den Zuhörern auf eine musikalische Reise, bei der ihr allerhand Lustiges und Besinnliches widerfährt. Sie präsentiert einen bunten Mix aus Musical, Gospel, Chanson, Klassik, Weihnachtsliedern und -geschichten. Der Hamburger Pianist Christian Schälert begleitet sie am Klavier.• Eintritt: 15 Euro; www.kulturforum-hafen.de