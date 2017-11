Wie zu "Beat-Club"-Zeiten: Oldie-Konzert mit den "Torpids" in Buxtehude

Buxtehude : Gasthaus "Zur Erholung" |

bo. Buxtehude. Den Sound der 1960er, 1970er und 1980er Jahre lassen die "Torpids" am Freitag, 1. Dezember, in Buxtehude wieder aufleben. Die Band sorgt um 20 Uhr im Gasthaus "Zur Erholung", Harburger Straße 198, für Beat-Club-Feeling.

Oldies, gute Stimmung und Spaß sind angesagt, wenn Frontmann Wolfgang Watzulik und seine Mannen loslegen. Die gestandenen Musiker haben mehr als 50 Top-Twenty-Hits aus jener Zeit im Repertoire. Dazu gehören Songs wie "Hold Tight", "Proud Mary", "Black is Black" und "Motorbiene" sowie Klassiker von den "Equals", "Rolling Stones", "T.Rex", der "Spencer Davis Group", von Chuck Berry, "Guns N' Roses" und vielen weiteren bekannten Bands und Stars.

• Karten für 10 Euro im Vorverkauf können per E-Mail an ulli.kuehn@online.de bestellt werden. An der Abendkasse kostet der Eintritt 13 Euro.