Winterflohmarkt im Buxtehuder Freizeithaus

bo. Buxtehude. Zum Winterflohmarkt öffnet das Freizeithaus in Buxtehude, Geschwister-Scholl-Platz 1, am Sonntag, 8. Januar, die Türen. Auf zwei Etagen können Anbieter von 10 bis 16 Uhr ihre alten Schätze präsentieren.Außerdem gibt es ein vielseitiges Programm für Kinder mit Kasperletheater, Winterbackstube und Musik vom Buxtehuder Stadtorchester.Um 15 Uhr findet für alle Besucher eine Wichtelaktion statt. Wer teilnehmen möchte, gibt im Laufe des Tages ein unverpacktes Geschenk im Wert von maximal 10 Euro bei der Wichtelstation im Freizeithaus ab. Im Gegenzug werden Lose für ein neues Geschenk verteilt.Aufgrund der begrenzten Standfläche ist am Samstag, 7. Januar, zwischen 14 und 17 Uhr eine Platzreservierung möglich. Tische können dann bereits aufgebaut werden.• Infos, u. a. auch die Marktordnung steht auf www.facebook.com/stadtjugendpflegebuxtehude