Zehn Jahre "Imbeeker Heckenrosen": Plattdeutscher Abend im Gasthaus Benecke in Buxtehude

Buxtehude : Gasthaus Benecke |

bo. Buxtehude-Eilendorf. Unter dem Motto "Lütt Chor ut lütt Dörp fiert lütt Jubiläum" laden die "Imbeeker Heckenrosen" am Freitag, 4. November, um 19.30 Uhr zu einem plattdeutschen Abend in das Gasthaus Benecke in Eilendorfermoor, Harburger Straße 198, ein.

Die Sängerinnen öffnen ihre musikalische Schatztruhe und präsentieren eine Liederauswahl aus den zehn Jahren ihres Chorbestehens. Vom Schunkellied bis zum fetzig-frechen Popsong reicht die Palette der zehn Immenbeckerinnen, die unter der Leitung von Walter Marquardt singen. Nicht zuletzt sind es die selbst geschriebenen Texte, mit denen sie das Publikum zu begeistern wissen.

Das "NettWarkPlatt" des Heimatvereins Buxtehude spielt zwei humorvolle Szenen von Gorch Fock: "De Finkwarder Fischer Hein Sass wull in'n Himmel" und "Högere Gewalt" um zwei Fischer, die in einer Jolle einen Streit anzetteln.

• Eintritt: frei.