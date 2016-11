bo. Buxtehude. "Happy Birthday, Herr Presley": Eine musikalische Geburtstagsparty mit englischen und deutschen Originaltiteln des King of Rock 'n' Roll feiern Denis Fischer (Gesang) und Carsten Sauer (Klavier) am Freitag, 18. November, um 20 Uhr im Theater im Hinterhof, Hauptstraße 34, in Buxtehude.Als Elvis Presley 1958 in Bremerhaven an Land ging, war auch der Rock 'n' Roll in Deutschland angekommen. Schlagerstars wie Rex Guildo, Bill Ramsey und Peter Kraus sangen die Hits des Weltstars mit deutschen Texten. Mit musikalischen Fundstücken dieser Art nehmen Fischer und Sauer die Zuschauer auf eine Zeitreise in das Deutschland der 1950er Jahre mit.• Eintritt: 12 Euro; www.theaterimhinterhof.de