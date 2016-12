22 junge Judoka legen Gürtelprüfung ab

Nach intensiver Vorbereitung haben 22 Kinder und Jugendliche vom VSV Hedendorf-Neukloter ihre Gürtelürüfungen bestanden. Vier Kinder tragen künftig den weiß-gelben Gürtel, 16 Kinder binden von nun an voller Stolz ihren Judo-Anzug mit einem gelben Gürtel. Julius Bülow kämpft in Zukunft in Gelb-Orange, Mathis Junge in Orange. Stolz auf ihre Zöglinge ist auch Trainerin Svenja Liermann. Das Judo-Training der VSV Hedendorf-Neukloster findet nach den Weihnachtsferien ab dem 14. Januar 2017 wieder samstags von 9 bis 10.30 Uhr in der Sporthalle der Grundschule in Hedendorf statt.