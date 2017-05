24-Stunden-Spendenlauf in Horneburg: Sponsoren gesucht

tk. Horneburg. "Wir geben alles", sagt Udo Feindt aus dem Läuferteam des 24-Stunden-Spendenlaufs", der am Samstag, 27. Mai, um 11 Uhr in Horneburg startet. Die Sportler, die rund um die Uhr auf der 1,5 Kilometer langen Strecke rund um die Lange Straße unterwegs sind, hoffen darauf, dass sich noch viele Sponsoren finden, die mit ihren Spenden für jede Runde dabei sind. Denn: Der Erlös der sportlichen Extrem-Aktion geht an die Horneburger Tafel.

Um 11 Uhr wird am Samstag der Startschuss für den Spendenlauf fallen. "130 bis 150 Runden werden wir in 24 Stunden absolvieren", schätzt Udo Feindt. Für jede gelaufene Runde sammeln die Sportler Spenden. "Jeder gibt, was er kann", so Feindt.Am Sonntag, 25, Mai, wird das Rennen gegen 11 Uhr enden. Auf der Bühne an der Langen Straße soll das Ende des Laufs nach dem Gottesdienst gebührend gewürdigt werden.Sponsoren können eine Mail anschicken oder sich unterinformieren.